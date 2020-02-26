Аксенов назвал дату "точки невозврата" Крыма в Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.

26 февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией "Русское Единство" и другими пророссийскими силами, которые протестовали против госпереворота в Киеве. У здания парламента также собрались крымские татары, поддерживающие смену власти на Украине. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.

"День 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда. Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России", - написал на своей странице в Instagram Аксенов.

Глава республики считает, что день стал кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу полуострова.