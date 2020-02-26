В СНБО прокомментировали ситуацию с самописцами сбитого Boeing

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Тегеран не имеет права ничего делать без Киева с самописцами сбитого Boeing "Международных авиалиний Украины".
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы. Позднее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф говорил, что "черные ящики" украинского самолета, сбитого близ Тегерана, доступны для всех заинтересованных сторон, в том числе США, но расшифровка должна проводиться в Иране. По его словам, иранская сторона "не будет трогать черные ящики без присутствия всех заинтересованных сторон".
"Без Украины Тегеран не имеет права делать с этими ящиками ничего", - сказал Данилов в интервью радио "Новое время", напомнив, что у Украины есть специалисты для расшифровки самописцев.
Он добавил, что вопрос компенсации семьям погибших также обсуждается. "Восемьдесят тысяч - это цифра, которую мы не имеем желания даже обсуждать. Это ни о чем", - отметил Данилов.
Ранее Зеленский заявлял, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв, однако Киев будет добиваться большей суммы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.