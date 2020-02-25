ЕР разработала законопроект о бессрочной квоте для приема сирот в вузы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Единая Россия" разработала законопроект о бессрочных льготах для детей-сирот при поступлении в высшие образовательные учреждения, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что документ планируется рассмотреть на координационном совете фракции "Единой России" в Госдуме по законотворческой деятельности, а также принять его до 2021 года, когда перестанет действовать квота, прописанная в законе "Об образовании в РФ".
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"Главной задачей законопроекта является закрепление мер социальной справедливости и предоставление детям-сиротам права на получение высшего образования за счет средств бюджета", – цитирует пресс-служба одного из инициаторов законопроекта Алексея Кобилева.
Кобилев напомнил, что по закону об образовании квота 10% от общего количества бюджетных мест распространятся на детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для зачисления в вуз им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов.
"Но на квоту детям-сиротам установлены временные рамки – в 2021 году она будет прервана, и нужно снова вносить соответствующий законопроект. Подготовка к поступлению в вуз начинается за три-четыре года, но получается, что дети-сироты не могут готовиться и в целом планировать свою жизнь из-за того, что не знают, будет эта льгота для них установлена или нет. По моему мнению, это несправедливо", – пояснил Кобилев.
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