ЕР разработала законопроект о бессрочной квоте для приема сирот в вузы

Кобилев напомнил, что по закону об образовании квота 10% от общего количества бюджетных мест распространятся на детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для зачисления в вуз им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов.

"Но на квоту детям-сиротам установлены временные рамки – в 2021 году она будет прервана, и нужно снова вносить соответствующий законопроект. Подготовка к поступлению в вуз начинается за три-четыре года, но получается, что дети-сироты не могут готовиться и в целом планировать свою жизнь из-за того, что не знают, будет эта льгота для них установлена или нет. По моему мнению, это несправедливо", – пояснил Кобилев.