В Индии десять человек погибли в столкновениях

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новость. Число погибших в Нью-Дели при столкновениях противников и сторонников закона о гражданстве выросло до десяти, ранены более 150 человек, сообщил глава госпиталя Гуру Тен Бахадур доктор Сунил Кумар.
"Число погибших выросло до 10, и 150 раненых доставлены в госпиталь в последние 24 часа", - сказал он газете Mumbai Mirror.
Пресс-секретарь полиции Дели Мохиндер Сингх Рандхава сообщил о как минимум 56 раненых полицейских.
"По меньшей мере 56 полицейских получили ранения. К сожалению, мы потеряли главного констебля Роттана Лала. Представитель полиции Шахдар также получил травмы головы. Ранены по меньшей мере 130 мирных жителей. Мы задержали людей и можем принять строгие меры против зачинщиков беспорядков. Были развернуты достаточные силы, все старшие офицеры ведут наблюдение ", - сказал представитель полиции Дели.
Протестующие забрасывают друг друга камнями, поджигают магазины и лавки.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.