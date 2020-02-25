В Индии десять человек погибли в столкновениях

"По меньшей мере 56 полицейских получили ранения. К сожалению, мы потеряли главного констебля Роттана Лала. Представитель полиции Шахдар также получил травмы головы. Ранены по меньшей мере 130 мирных жителей. Мы задержали людей и можем принять строгие меры против зачинщиков беспорядков. Были развернуты достаточные силы, все старшие офицеры ведут наблюдение ", - сказал представитель полиции Дели.