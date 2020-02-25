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Цыбульников: "Прорыв года" повысит имидж предпринимательства
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РИА Новости

Цыбульников: "Прорыв года" повысит имидж предпринимательства

14:56 25.02.2020 (обновлено: 15:27 25.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Московского банка ПАО Сбербанк Вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников
 Вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников
© Фото предоставлено пресс-службой Московского банка ПАО Сбербанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Юлия Чичерина. Премия "Прорыв года" выступает драйвером предпринимательской активности и создания имиджа, который определяет важную роль предпринимателя в обществе, сказал корреспонденту РИА Новости вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников.
"Одним из элементов стимулирования предпринимательской активности является создание имиджа предпринимателя. Премия "Прорыв года", инициаторами которой выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, показывает яркие примеры работы предпринимателей, она хорошо вписалась в предпринимательский ландшафт Москвы",- отметил он.
Цыбульников сообщил, что "одним из приоритетных направлений в работе с малым и средним бизнесом является поддержка предпринимательской инициативы, в которую входят несколько составляющих, в том числе доступ к капиталу и комфортные сервисы".
Говоря о совместной работе банка с правительством Москвы, он рассказал, что в прошлом году столичным предпринимателям было предоставлено порядка 100 миллиардов рублей финансирования, весомая часть этой суммы выделена при поручительстве Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы.
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Вчера, 11:16
Открыт прием заявок на участие в московском конкурсе МСП "Прорыв года"
Первая ежегодная премия "Прорыв года" состоялась в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов в девяти номинациях выбирали с помощью голосования на интернет-платформе "Активный гражданин".
В этом году примем заявок на премию "Прорыв года" начнется 25 февраля и пройдет до 14 апреля. Узнать о премии можно на ее официальном сайте.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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