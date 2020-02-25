Цыбульников: "Прорыв года" повысит имидж предпринимательства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Юлия Чичерина. Премия "Прорыв года" выступает драйвером предпринимательской активности и создания имиджа, который определяет важную роль предпринимателя в обществе, сказал корреспонденту Премия "Прорыв года" выступает драйвером предпринимательской активности и создания имиджа, который определяет важную роль предпринимателя в обществе, сказал корреспонденту РИА Новости вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников.

"Одним из элементов стимулирования предпринимательской активности является создание имиджа предпринимателя. Премия "Прорыв года", инициаторами которой выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, показывает яркие примеры работы предпринимателей, она хорошо вписалась в предпринимательский ландшафт Москвы",- отметил он.

Цыбульников сообщил, что "одним из приоритетных направлений в работе с малым и средним бизнесом является поддержка предпринимательской инициативы, в которую входят несколько составляющих, в том числе доступ к капиталу и комфортные сервисы".

Говоря о совместной работе банка с правительством Москвы, он рассказал, что в прошлом году столичным предпринимателям было предоставлено порядка 100 миллиардов рублей финансирования, весомая часть этой суммы выделена при поручительстве Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы.

Первая ежегодная премия "Прорыв года" состоялась в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов в девяти номинациях выбирали с помощью голосования на интернет-платформе "Активный гражданин".