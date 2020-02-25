Поклонская назвала реакцию Киева на упоминания Крыма новой забавой

"У меня вопрос к украинской власти: вам Крым в каком виде нужен? С нами (крымчанами) или как безлюдная земля? Если с нами, то не получится. Мы не хотим. Если вам нужна земля — тоже не выход. Мы не отдадим свою Родину. Предлагаю перейти к конструктиву и наладить добрососедские отношения", - подчеркнула депутат.