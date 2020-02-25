Поклонская назвала реакцию Киева на упоминания Крыма новой забавой

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская назвала новой украинской забавой реакцию МИД Украины на темы, связанные с упоминанием Крыма.
Так депутат прокомментировала вызов украинской стороной посла Сербии из-за размещения символики Крыма на туристической ярмарке в Белграде.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность послу Сербии Аце Йованович из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде. Послу было передано "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем". В МИД Украины отметили, что посол Сербии признал "указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".
"Внимание всем чрезвычайным и полномочным послам в Киеве. МИД Украины придумал новую забаву, в которой можно активно поучаствовать: вы говорите про Крым или показываете фотографию полуострова и сразу попадаете в красивое здание министерства", - написала Поклонская на своей странице в Facebook. По ее словам, первые места в рейтинге украинской забавы занимают послы Сербии и Турции.
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"У меня вопрос к украинской власти: вам Крым в каком виде нужен? С нами (крымчанами) или как безлюдная земля? Если с нами, то не получится. Мы не хотим. Если вам нужна земля — тоже не выход. Мы не отдадим свою Родину. Предлагаю перейти к конструктиву и наладить добрососедские отношения", - подчеркнула депутат.
Поклонская также пожелала МИД Украины сменить своего посла в Белграде.
"Зарплата из бюджета огромная, а он только и делает, что бьет баклуши и играет в шпиона. Прекратите ерундой страдать. Все уже поняли, что вам заняться больше нечем", - подчеркнула депутат.