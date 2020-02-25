Россия зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Идлиб – 13, Алеппо – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – четыре", - говорится в тексте бюллетеня.