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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T13:12+0300
https://ria.ru/20200225/1565170340.html
Россия зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии за сутки

13:12 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 33 нарушения, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Идлиб – 13, Алеппо – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – четыре", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бирек провинции Алеппо, выдано 250 продовольственных наборов весом 913 килограммов.
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