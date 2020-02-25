Россия зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 33 нарушения, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Идлиб – 13, Алеппо – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – четыре", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бирек провинции Алеппо, выдано 250 продовольственных наборов весом 913 килограммов.