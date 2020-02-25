МСП Банк предоставил 150 миллионов рублей предприятию в Подмосковье

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование в размере 150 миллионов рублей подмосковному предприятию по производству чулочно-носочных изделий, сообщили РИА Новости в банке.
"МСП Банк открыл кредит ООО "ОСКО "Продукт" (г. Раменское Московской области) на сумму 150 миллионов рублей для развития производства. Финансирование предоставлено по ставке 8% годовых на 3 года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ", - отметили в организации.
Там утончили, что компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, а именно - на приобретение материалов, сырья, компонентов. В результате финансовой поддержки производство проведет необходимые расчеты с партнерами, увеличит объем выпуска продукции, удовлетворит растущий спрос на свои товары и обеспечит дальнейшее развитие производства.
Компания ООО "ОСКО "Продукт" производит женские колготки, гольфы, леггинсы, носки, чулки из высококачественных материалов под брендами Allure и Pierre Cardin.