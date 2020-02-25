Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-25T13:34+0300
https://ria.ru/20200225/1565166484.html
МСП Банк предоставил 150 миллионов рублей предприятию в Подмосковье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:38:2970:1709_1036x0_80_0_0_14fd5655fad4977ccc4a6615f7de4922.jpg
РИА Новости

МСП Банк предоставил 150 миллионов рублей предприятию в Подмосковье

12:39 25.02.2020 (обновлено: 13:34 25.02.2020)
166
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Стенд АО "МСП Банк". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование в размере 150 миллионов рублей подмосковному предприятию по производству чулочно-носочных изделий, сообщили РИА Новости в банке.
"МСП Банк открыл кредит ООО "ОСКО "Продукт" (г. Раменское Московской области) на сумму 150 миллионов рублей для развития производства. Финансирование предоставлено по ставке 8% годовых на 3 года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ", - отметили в организации.
Там утончили, что компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, а именно - на приобретение материалов, сырья, компонентов. В результате финансовой поддержки производство проведет необходимые расчеты с партнерами, увеличит объем выпуска продукции, удовлетворит растущий спрос на свои товары и обеспечит дальнейшее развитие производства.
Компания ООО "ОСКО "Продукт" производит женские колготки, гольфы, леггинсы, носки, чулки из высококачественных материалов под брендами Allure и Pierre Cardin.
101000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяКорпорация МСПМСП БанкМосковская область (Подмосковье)Экономика
Рекомендуем
Вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников
Цыбульников: "Прорыв года" повысит имидж предпринимательства
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Молодые люди с ноутбуком
Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Склад готовой продукции на сахарном заводе
Власти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Сотрудница сахарнорафинадного завода
В Башкирии ищут инвестора для временно закрытого сахарного завода
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Стенд РЖД на выставке
РЖД планируют разместить пилотный выпуск вечных бондов
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Открыт прием заявок на участие в московском конкурсе МСП "Прорыв года"
Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков
Андрей Охлопков: "Ангара" — умничка, а не ракета
Полуфинал конкурса Лидеры России 2020 в Москве.
Названы финалисты конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала в ЦФО
Прохожий на площади Независимости в Киеве
Эксперт назвал причины разочарования украинцев в партии Зеленского
Самолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines
United Airlines отозвала прогноз по прибыли из-за коронавируса
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
"На связи Ухань". Каждый на своем месте
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Несколько компаний подали заявки на март о поставке нефти в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал данных о "российском вмешательстве" от спецслужб США
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
Лента новостейМолния