МСП Банк предоставил 150 миллионов рублей предприятию в Подмосковье

"МСП Банк открыл кредит ООО "ОСКО "Продукт" (г. Раменское Московской области) на сумму 150 миллионов рублей для развития производства. Финансирование предоставлено по ставке 8% годовых на 3 года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ", - отметили в организации.

Там утончили, что компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, а именно - на приобретение материалов, сырья, компонентов. В результате финансовой поддержки производство проведет необходимые расчеты с партнерами, увеличит объем выпуска продукции, удовлетворит растущий спрос на свои товары и обеспечит дальнейшее развитие производства.