Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю зимы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пасмурная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Пасмурная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Москве в последнюю рабочую неделю зимы, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"Сегодня такой прекрасный день, погода у нас сегодня солнечная и без существенных осадков. В последующие дни характер погоды у нас будет меняться, погоду будет определять атлантический циклон, центр которого будет проходить вблизи Москвы, поэтому в ближайшие сутки погода у нас ожидается облачная с осадками. В ночь на среду будет местами небольшой снежок, днем это будут осадки преимущественно в виде дождя, но не исключено, что они будут чередоваться и с мокрым снегом", - сказала Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в ночные часы в среду в Москве минус два - минус четыре, по области - до минус пяти, дневная температура будет положительной - плюс один-три градуса, по области - от минус двух до плюс трех.

"Неблагоприятной останется погода и 27 числа, потому что циклон не поторопится покинуть столичный регион. Погода облачная, временами осадки на все сутки, это будет мокрый снег и дождь. Температура в ночные часы будет положительная - ноль - плюс два, лишь местами в городе возможно понижение до минус одного, по области - от минус трех до плюс двух градусов. Дневная температура останется на том же уровне - плюс один-три градуса, по области - минус два - плюс три", - уточнила синоптик.

По ее прогнозам, в последующие дни атмосферное давление начнет постепенно расти. В пятницу будет облачно, но уже небольшие осадки прогнозируются только местами, ночная температура около нуля, дневная - около плюс трех градусов.

"Наверное, единственным неприятным моментом будет возможное усиление ветра до 7-12 метров в секунду в ночь на субботу, но мы будем отдыхать, поэтому этот неприятный момент мы проспим", - отметила Позднякова.