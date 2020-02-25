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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю зимы
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю зимы

12:26 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пасмурная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Москве в последнюю рабочую неделю зимы, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня такой прекрасный день, погода у нас сегодня солнечная и без существенных осадков. В последующие дни характер погоды у нас будет меняться, погоду будет определять атлантический циклон, центр которого будет проходить вблизи Москвы, поэтому в ближайшие сутки погода у нас ожидается облачная с осадками. В ночь на среду будет местами небольшой снежок, днем это будут осадки преимущественно в виде дождя, но не исключено, что они будут чередоваться и с мокрым снегом", - сказала Позднякова.
По ее словам, температура воздуха в ночные часы в среду в Москве минус два - минус четыре, по области - до минус пяти, дневная температура будет положительной - плюс один-три градуса, по области - от минус двух до плюс трех.
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"Неблагоприятной останется погода и 27 числа, потому что циклон не поторопится покинуть столичный регион. Погода облачная, временами осадки на все сутки, это будет мокрый снег и дождь. Температура в ночные часы будет положительная - ноль - плюс два, лишь местами в городе возможно понижение до минус одного, по области - от минус трех до плюс двух градусов. Дневная температура останется на том же уровне - плюс один-три градуса, по области - минус два - плюс три", - уточнила синоптик.
По ее прогнозам, в последующие дни атмосферное давление начнет постепенно расти. В пятницу будет облачно, но уже небольшие осадки прогнозируются только местами, ночная температура около нуля, дневная - около плюс трех градусов.
"Наверное, единственным неприятным моментом будет возможное усиление ветра до 7-12 метров в секунду в ночь на субботу, но мы будем отдыхать, поэтому этот неприятный момент мы проспим", - отметила Позднякова.
Она также добавила, что хоть погода прогнозируется и не такая теплая, как в предыдущие февральские дни, тем не менее температура воздуха будет соответствовать если не началу апреля, то, по крайней мере, 20-м числам марта.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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