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В Екатеринбурге мужчина пострадал при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

11:24 25.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Мужчина пострадал, 50 человек эвакуированы при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает во вторник ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре в переулке Парковый, 41/4 поступило во вторник в 10.38 (8.38 мск).
"Горела квартира на пятом этаже, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из горящего подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.
В течение 30 минут пожарные справились с огнем, сейчас ведется проливка. На месте работают восемь единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек. Причина пожара устанавливается, отмечает ГУМЧС.
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