В Екатеринбурге мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

"Горела квартира на пятом этаже, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из горящего подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.