Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T07:17+0300
https://ria.ru/20200225/1565153135.html
В московском метрополитене обучат около 40 собак-проводников
https://cdn21.img.ria.ru/images/154960/51/1549605138_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_409d35b4936bd49803cc5a2fdf0de6b2.jpg
РИА Новости

В московском метрополитене обучат около 40 собак-проводников

07:17 25.02.2020
161
© РИА Новости / Владимир ПесняСобака-поводырь
Собака-поводырь
© РИА Новости / Владимир Песня
Собака-поводырь. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 40 собак-проводников обучат в московском метро в течение года, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Около 40 собак-проводников обучат в московском метро в 2020 году. Лабрадоров и овчарок, которые в дальнейшем будут сопровождать людей с проблемами зрения, обучают на станциях "Новокосино" и "Авиамоторная" с 10:00 до 13:00, когда пассажиропоток небольшой", — сообщил Ликсутов.
По его словам, в каждом занятии принимают участие 4-5 собак – как взрослые, так и щенки. Во время занятий им прививают навыки безопасного передвижения по метрополитену: учат проходить через двери, спускаться и подниматься на лифте и эскалаторе, двигаться по платформе, заходить и выходить из вагонов поезда, а также выбирать самый широкий турникет в линейке.
Заммэра пояснил, что в результате собаки должны начать спокойно ориентироваться во время поездки и не бояться других пассажиров и шума поездов.
Обучение собак в метро ведётся с 2014 года. Курс прошли уже более 200 животных. Их подготовкой занимается Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в сопровождении инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.
Дискриминация из-за собаки-поводыря: почему незрячим отказывают в работе?
17 июля 2019, 20:40ТОК
Дискриминация из-за собаки-поводыря: почему незрячим отказывают в работе?Незрячую Анастасию Блинову не берут на работу, несмотря на красный диплом юрфака. Причина — ее собака-поводырь. Очаровательный и обученный лабрадор помогает Насте передвигаться, но работодатели наотрез отказываются пускать его в офис.
001000
Обсудить 0
Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Поезд Москва Московского метро
На фиолетовой линии метро Москвы парк поездов обновили на 80%
Рыбная деревня, Калининград
В Калининграде заложат первый камень филиала Большого театра
Здание Государственной Думы РФ
Депутат ГД проведет встречу с МИД по воинским захоронениям за рубежом
Стенд РЖД на выставке
РЖД планируют разместить пилотный выпуск вечных бондов
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова отметила важность НКО в оказании паллиативной помощи
День карьеры в IKEA
"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
"На связи Ухань". Каждый на своем месте
Пожар в ТЦ Пассаж в Махачкале
В Махачкале огонь перекинулся с павильона на кровлю торгового центра
Главный вход Московского зоопарка
Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Премьер Словакии опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Дмитрий Язов
Язов посвятил жизнь службе Отечеству, заявил Мишустин
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, что в молодости посещал Индию и занимался с йогами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
Лента новостейМолния