В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте

В такой ситуации, как отметил комментатор, "не до стартов уже".

Утром 22 февраля в номерах Логинова, а также его тренела Александра Касперовича и еще одного биатлониста из России Евгения Гараничева прошли обыски. Как пояснил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, проверки были связаны с проблемами аккредитации у Касперовича и старым допинговым делом Логинова. Первые результаты обысков у биатлонистов говорят об отсутствии улик, которые бы свидетельствовали об использовании допинга.