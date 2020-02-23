В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России отреагировали на отказ биатлониста Александра Логинова участвовать в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Так, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в Instagram призвал поддержать Логинова и сборную России, подчеркнув, что спортсмена довели "злые вороги". Кроме того, комментатор написал в своем Telegram-канале, что полиция разговаривала с Логиновым до поздней ночи. По его словам, они приезжали, чтобы подписать протокол.
"Драчев уехал из отделения в час ночи , потом дружно к Логинову в отель", — пояснил Губерниев.
В такой ситуации, как отметил комментатор, "не до стартов уже".
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поддержал решение Логинова сняться с масс-старта на чемпионате мира по биатлону. Он заявил, что биатлонисту "не хватило запаса прочности на все это". При этом он назвал ситуацию вокруг спортсменов "издевательством".
"Нельзя проводить такие мероприятия в день старта, перед последними гонками, ночью", — подчеркнул Ярошенко.
Телеведущий Владимир Соловьев также высказался о ситуации вокруг Логинова. В своем Telegram-канале он назвал происходящее сплошным позором. Кроме того, телеведущий считает, что руководству федерации нужно подать в отставку. По мнению Соловьева, возникает множество вопросов о том, почему тренер был без аккредитации и кому ее отдали? Соловьев также поинтересовался, как федерация защищает Логинова и почему проводились обыски у биатлонистов.
"Кто написал донос? Какова позиция международной федерации? Теперь можно таким полицейским методом выводить фаворитов из гонок?", — добавил он.
Утром 22 февраля в номерах Логинова, а также его тренела Александра Касперовича и еще одного биатлониста из России Евгения Гараничева прошли обыски. Как пояснил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, проверки были связаны с проблемами аккредитации у Касперовича и старым допинговым делом Логинова. Первые результаты обысков у биатлонистов говорят об отсутствии улик, которые бы свидетельствовали об использовании допинга.
