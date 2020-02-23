Рейтинг@Mail.ru
В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени
Биатлон
 
14:22 23.02.2020 (обновлено: 11:13 19.01.2026)
https://ria.ru/20200223/1565118144.html
В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте
В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте
В России отреагировали на отказ биатлониста Александра Логинова участвовать в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2020-02-23T14:22:00+03:00
2026-01-19T11:13:00+03:00
биатлон
италия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий губерниев
дмитрий ярошенко
россия
чемпионат мира по биатлону
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565104172_0:423:2887:2047_1920x0_80_0_0_62a4f96117d721886d822a614136e4b8.jpg
https://ria.ru/20200223/1565116197.html
https://ria.ru/20200223/1565117595.html
https://ria.ru/20200222/1565097870.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2020
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565104172_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_3ef915f73ae07fe24e5d3e6465e90bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий губерниев, дмитрий ярошенко, россия, чемпионат мира по биатлону, telegram
Биатлон, Италия, Владимир Соловьев (телеведущий), Дмитрий Губерниев, Дмитрий Ярошенко, Россия, Чемпионат мира по биатлону, Telegram

В России прокомментировали отказ Логинова участвовать в масс-старте

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийский биатлонист Александр Логинов
Российский биатлонист Александр Логинов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России отреагировали на отказ биатлониста Александра Логинова участвовать в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Так, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в Instagram призвал поддержать Логинова и сборную России, подчеркнув, что спортсмена довели "злые вороги". Кроме того, комментатор написал в своем Telegram-канале, что полиция разговаривала с Логиновым до поздней ночи. По его словам, они приезжали, чтобы подписать протокол.
«
"Драчев уехал из отделения в час ночи , потом дружно к Логинову в отель", — пояснил Губерниев.
В такой ситуации, как отметил комментатор, "не до стартов уже".
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв
Драчев: общение с полицией не добавило сил Логинову перед масс-стартом
23 февраля 2020, 12:55
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поддержал решение Логинова сняться с масс-старта на чемпионате мира по биатлону. Он заявил, что биатлонисту "не хватило запаса прочности на все это". При этом он назвал ситуацию вокруг спортсменов "издевательством".
«
"Нельзя проводить такие мероприятия в день старта, перед последними гонками, ночью", — подчеркнул Ярошенко.
Телеведущий Владимир Соловьев также высказался о ситуации вокруг Логинова. В своем Telegram-канале он назвал происходящее сплошным позором. Кроме того, телеведущий считает, что руководству федерации нужно подать в отставку. По мнению Соловьева, возникает множество вопросов о том, почему тренер был без аккредитации и кому ее отдали? Соловьев также поинтересовался, как федерация защищает Логинова и почему проводились обыски у биатлонистов.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вице-президент СБР Чепиков: IBU омерзительно поступил с Логиновым
23 февраля 2020, 13:45
«
"Кто написал донос? Какова позиция международной федерации? Теперь можно таким полицейским методом выводить фаворитов из гонок?", — добавил он.
Утром 22 февраля в номерах Логинова, а также его тренела Александра Касперовича и еще одного биатлониста из России Евгения Гараничева прошли обыски. Как пояснил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, проверки были связаны с проблемами аккредитации у Касперовича и старым допинговым делом Логинова. Первые результаты обысков у биатлонистов говорят об отсутствии улик, которые бы свидетельствовали об использовании допинга.
Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
22 февраля 2020, 15:15
 
БиатлонИталияВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий ГуберниевДмитрий ЯрошенкоРоссияЧемпионат мира по биатлонуTelegram
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала