На Украину не пустили двух россиян, прибывших для проведения лекций

КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян, прибывших в Киев для проведения лекций, сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В пятницу Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, приехавшим для проведения тренингов.
"Вчера (в субботу) во время оформления рейса Минск - Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения", - сообщила пресс-служба.
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По ее данным, мужчину не пустили, поскольку он бывал в Крыму. Тем же рейсом и с той же целью прибыла россиянка, которой также отказали во въезде.
"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А в своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев", - сообщается на сайте.
Отмечается, что обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.
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