На Украину не пустили двух россиян, прибывших для проведения лекций

"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А в своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев", - сообщается на сайте.