Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T13:25+0300
https://ria.ru/20200223/1565116950.html
На Украину не пустили двух россиян, прибывших для проведения лекций
https://cdn22.img.ria.ru/images/155806/72/1558067230_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_ebfd6354f3f4619e3c41af9966ead346.jpg
РИА Новости

На Украину не пустили двух россиян, прибывших для проведения лекций

13:25 23.02.2020
737
© Фото : страница аэропорта "Киев" в FacebookМеждународный аэропорт "Киев"
Международный аэропорт Киев
© Фото : страница аэропорта "Киев" в Facebook
Международный аэропорт "Киев". Архивное фото
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян, прибывших в Киев для проведения лекций, сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В пятницу Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, приехавшим для проведения тренингов.
"Вчера (в субботу) во время оформления рейса Минск - Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения", - сообщила пресс-служба.
Украинский пограничник
7 января, 17:20
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
По ее данным, мужчину не пустили, поскольку он бывал в Крыму. Тем же рейсом и с той же целью прибыла россиянка, которой также отказали во въезде.
"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А в своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев", - сообщается на сайте.
Отмечается, что обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
13 декабря 2019, 20:05
Журналиста НТВ не пустили на Украину
10201106
Обсудить 6
Республика КрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
Юрист прокомментировал решение Гаагского суда по претензиям Украины
МиГ-29
В Индии МиГ-29К потерпел крушение
Снег
Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
Иосиф Пригожин
Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса
Кадр из фильма В зоне особого внимания
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Самолет МЧС в Казани
Появилось видео прибытия в Казань россиян с судна Diamond Princess
Участники акции за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Михаил Богданов
В МИД рассказали, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Видео общения посетительницы поликлиники с врачами педиатрического отделения поликлиники Терской районной больницы
Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния