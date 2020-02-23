Россия не планирует созывать новую конференцию по Ливии

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москва не планирует созывать новой конференции по Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии , заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Мы не планируем созывать у себя новой конференции по Ливии. Их и так уже было предостаточно в различных столицах. Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений", - сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима".

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.