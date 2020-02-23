Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T12:42+0300
https://ria.ru/20200223/1565115912.html
Россия не планирует созывать новую конференцию по Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564844000_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_79b5ce8f8314db430b39c4a632b2564e.jpg
РИА Новости

Россия не планирует созывать новую конференцию по Ливии

12:42 23.02.2020
330
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы не планируем созывать у себя новой конференции по Ливии. Их и так уже было предостаточно в различных столицах. Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений", - сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима".

Военнослужащие Ливийской национальной армии
21 февраля, 13:43Сказано в эфире
Востоковед оценила условия Хафтара для прекращения боев в Ливии Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян высказала мнение, что противостояния сложно избежать, и объяснила почему.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
9 февраля, 10:54
Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии "скандалом"
Кроме того, в конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон, по итогам был выработан документ, подписать который согласился только Саррадж. При этом в Москве отмечают, что даже несмотря на отказ Хафтара поставить свою подпись, все положения московского документа, по сути, выполняются.
1100001
Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНРоссияСШАЕгипетВ мире
Рекомендуем
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Песков рассказал о контактах российских и турецких военных по Сирии
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич ожидает давления на Белград из-за покупки ЗРПК "Панцирь-С1"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии
Михаил Богданов
В МИД рассказали, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке
Международный аэропорт Киев
На Украину не пустили двух россиян, прибывших для проведения лекций
Дмитрий Песков
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Дамаск
"Исламский джихад" опровергает гибель одного из командиров в Сирии
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
Юрист прокомментировал решение Гаагского суда по претензиям Украины
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
МиГ-29
В Индии МиГ-29К потерпел крушение
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов провел встречу с главой МИД Временного правительства Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния