В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодным условиями, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.
"Экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям 23.02.20 (усиление ветра, мокрый снег)", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также по советам МЧС лучше парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Будучи за рулем в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нужно избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.