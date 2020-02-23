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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
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РИА Новости

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

11:37 23.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ветреная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодным условиями, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.
"Экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям 23.02.20 (усиление ветра, мокрый снег)", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также по советам МЧС лучше парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Будучи за рулем в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нужно избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
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