Синоптики пообещали москвичам теплый март

По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним.
"Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш. Да и по долгосрочным прогнозам грядущий март в Москве окажется на 2-5 градусов выше положенной нормы", - сказал Тишковец.
Он напомнил, что норма в городе составляет ночью минус 5-6, а днем плюс полтора.
"То есть прибавляем к этим значениями от 2 до 5 градусов и получаем прогноз, но это в среднем. Хотя в первой декаде марта будет очень тепло, и снова придет обманчивое ощущение наступления настоящей весны", - сказал Тишковец.
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Он добавил, что несколько сантиметров снежного покрова, скорее всего, сохранятся до 20-х чисел марта, после чего в столицу придет климатическая весна и среднесуточная температура воздуха станет плюсовой.
"Наступление настоящей климатической весны, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений, произойдет примерно с началом астрономической весны (в этом году это 20 марта) или, в крайнем случае – ко Дню Метеоролога, то есть 23 марта",- отметил синоптик.