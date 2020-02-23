Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T11:25+0300
https://ria.ru/20200223/1565114066.html
Синоптики пообещали москвичам теплый март
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051134_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_e97a42bb29aebc0d1df57e73a2dfaa4f.jpg
РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам теплый март

11:04 23.02.2020 (обновлено: 11:25 23.02.2020)
1074
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Март в Москве по температуре окажется на 2-5 градусов выше положенной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним.
Вид Москвы
Вчера, 10:13
В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд
"Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш. Да и по долгосрочным прогнозам грядущий март в Москве окажется на 2-5 градусов выше положенной нормы", - сказал Тишковец.
Он напомнил, что норма в городе составляет ночью минус 5-6, а днем плюс полтора.
"То есть прибавляем к этим значениями от 2 до 5 градусов и получаем прогноз, но это в среднем. Хотя в первой декаде марта будет очень тепло, и снова придет обманчивое ощущение наступления настоящей весны", - сказал Тишковец.
Роман Вильфанд
20 февраля, 15:24
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Он добавил, что несколько сантиметров снежного покрова, скорее всего, сохранятся до 20-х чисел марта, после чего в столицу придет климатическая весна и среднесуточная температура воздуха станет плюсовой.
"Наступление настоящей климатической весны, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений, произойдет примерно с началом астрономической весны (в этом году это 20 марта) или, в крайнем случае – ко Дню Метеоролога, то есть 23 марта",- отметил синоптик.
621002
Обсудить 0
ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Московский Кремль
Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
Вид Москвы
В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Последствия землетрясения на востоке Турции
На востоке Турции семь человек погибли при землетрясении
Врач скорой медицинской помощи
В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"
Наталья Поклонская
Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину
Конституция РФ
СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции
Микробиологическая лаборатория
В Минздраве рассказали о самочувствии россиян с коронавирусом
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после аномальной зимы
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 600 человек
Парк Зарядье, Москва
Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
Снег
Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния