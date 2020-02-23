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Религия и мировоззрение
2020-02-23T07:12+0300
https://ria.ru/20200223/1565110788.html
Армянская церковь празднует Масленицу в преддверии Великого поста
https://cdn24.img.ria.ru/images/30559/71/305597159_0:292:3036:2000_1036x0_80_0_0_71768702d79ebbada240374019be61e4.jpg
РИА Новости

Армянская церковь празднует Масленицу в преддверии Великого поста

07:12 23.02.2020
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкХрам Хор-Вирап в Армении
Храм Хор-Вирап в Армении
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Храм Хор-Вирап в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Армянская апостольская церковь празднует в воскресенье, 23 февраля, Истинную масленицу, предшествующую Великому посту.
Масленица у армян называется Барекендан, что дословно означает "доброе житие". В старину на праздник готовили обильную пищу, веселились, а бедняки становились предметом всеобщего внимания и пользовались общественным столом. В воскресную ночь после Масленицы на ужин ели мацун (кисломолочный напиток) и катнов - молочную рисовую кашу.
Традиционно в этот день проходят карнавальные шествия, сопровождаемые маскарадом, песнями и танцами.
Истинная масленица (Бун Барекендан) отмечается в воскресенье перед началом Великого поста. За день до этого, в субботу, алтарная завеса в храмах закрывается на весь период Великого поста.
"Масленица является выражением добродетелей. В этот день люди выходят из траура и начинают радоваться, забывают о страданиях и находят утешение. Каждый христианин смиренностью души, покаянием, постом и с надеждой на милость Божия приступает к сорокадневному Великому посту", - отмечается на сайте Араратской патриаршей епархии.
Сразу за сорокадневным постом следует еще недельный пост – Страстная Седмица. Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих восемь особо памятных событий: жизнь в раю (Истинная Масленица), изгнание, возвращение блудного сына, притчу о неверном домоправителе, притчу о неправедном судье, пророчество о втором пришествии и Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
10 июля 2016, 17:49Религия и мировоззрение
Уникальная рукописная книга XVII века передана в Святой Эчмиадзин в АрменииМесяцеслов (церковный календарь) работы иерея Оганеса датируется 1625 годом. Двойную серебряную обложку изготовил серебряных дел мастер Шахмир Карапет в 1656 году. Книга является одним из лучших образов Кесарийской школы.
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Религия и мировоззрениеАрмянская апостольская церковьАрмения
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