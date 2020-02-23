Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

"Похоже, сумасшедший Берни хорошо себя чувствует в великом штате Невада. (Джо) Байден и остальные выглядят слабо, и ни при каких условиях мини-Майк (Блумберг) не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов. Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!" - написал Трамп в Twitter .

На то, что Сандерсу якобы помогает РФ, отреагировал некогда фаворит гонки за номинацию в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он заявил, что Россия пытается поддержать Сандерса потому, что опасается силы Байдена, если он станет президентом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.