Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
"Похоже, сумасшедший Берни хорошо себя чувствует в великом штате Невада. (Джо) Байден и остальные выглядят слабо, и ни при каких условиях мини-Майк (Блумберг) не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов. Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!" - написал Трамп в Twitter.
Кроме этого, он с иронией отозвался о том, что сейчас против Сандерса разыгрывается "российская" карта, как было и в ходе кампании самого Трампа.
Сенатор Берни Сандерс по итогам подсчёта 10% голосов на предварительных выборах в Неваде набирает 44,6%. На втором месте с существенным отрывом находится бывший вице-президент США Джо Байден - 19,5% голосов. Третий - Пит Буттиджич - 15,6%.
Накануне выборов в Неваде в США разразился очередной скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщала, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США в 2020 году. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
На то, что Сандерсу якобы помогает РФ, отреагировал некогда фаворит гонки за номинацию в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он заявил, что Россия пытается поддержать Сандерса потому, что опасается силы Байдена, если он станет президентом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.