Президент Киргизии наградил Шойгу орденом дружбы

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией награжден орденом "Достук" ("Дружба"), - заявили в пресс-службе.

Орден "Достук" изготавливается из серебра и имеет вид выпуклой шестиконечной звезды, выполненной в виде расходящихся лучей. Он вручается за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами и за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности.