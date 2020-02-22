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Президент Киргизии наградил Шойгу орденом дружбы
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РИА Новости

Президент Киргизии наградил Шойгу орденом дружбы

09:55 22.02.2020 (обновлено: 10:01 22.02.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке
© Министерство обороны РФ
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 22 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом дружбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией награжден орденом "Достук" ("Дружба"), - заявили в пресс-службе.
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Орден "Достук" изготавливается из серебра и имеет вид выпуклой шестиконечной звезды, выполненной в виде расходящихся лучей. Он вручается за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами и за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности.
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Сооронбай ЖээнбековСергей ШойгуРоссияКиргизияВ мире
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