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Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
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РИА Новости

Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств

01:20 22.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Сотни ВИЧ-больных перекрыли в пятницу центральный проспект в Мехико напротив здания Института социального обеспечения IMSS, ответственного за поставки антиретровирусных препаратов, облили краской фасад учреждения и проходящих чиновников, требуя лекарств.
"Нас более 750 - пациентов, которым необходимы лекарства. Полные рецепты не выписываются. Требуем встречи с директором", - приводит слова участников пикета издание Universal.
В знак протеста участники акции испачкали красной краской стену штаб-квартиры IMSS, а также некоторых чиновников, проходивших в этот момент по территории ведомства.
Несмотря на масштабность акции, генеральный директор института Зое Робледо не встретился с протестующими пациентами, которые угрожают и дальше блокировать центральную улицу города.
IMSS в ходе акции опубликовал пресс-релиз, в котором заверил, что все жалобы и требования пациентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке, и подчеркнул обеспечение выданных рецептов лучшими доступными лекарствами на 96,5% в прошлом месяце.
По информации IMSS, в Мексике живут 63 тысячи пациентов с ВИЧ, 70% из них получают лечение. Уровень смертности от ВИЧ/СПИД находится на уровне 2,8%.
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