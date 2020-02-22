Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств

МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Сотни ВИЧ-больных перекрыли в пятницу центральный проспект в Мехико напротив здания Института социального обеспечения IMSS, ответственного за поставки антиретровирусных препаратов, облили краской фасад учреждения и проходящих чиновников, требуя лекарств.
"Нас более 750 - пациентов, которым необходимы лекарства. Полные рецепты не выписываются. Требуем встречи с директором", - приводит слова участников пикета издание Universal.
В знак протеста участники акции испачкали красной краской стену штаб-квартиры IMSS, а также некоторых чиновников, проходивших в этот момент по территории ведомства.
Несмотря на масштабность акции, генеральный директор института Зое Робледо не встретился с протестующими пациентами, которые угрожают и дальше блокировать центральную улицу города.
IMSS в ходе акции опубликовал пресс-релиз, в котором заверил, что все жалобы и требования пациентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке, и подчеркнул обеспечение выданных рецептов лучшими доступными лекарствами на 96,5% в прошлом месяце.
По информации IMSS, в Мексике живут 63 тысячи пациентов с ВИЧ, 70% из них получают лечение. Уровень смертности от ВИЧ/СПИД находится на уровне 2,8%.