Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств

МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Сотни Сотни ВИЧ -больных перекрыли в пятницу центральный проспект в Мехико напротив здания Института социального обеспечения IMSS, ответственного за поставки антиретровирусных препаратов, облили краской фасад учреждения и проходящих чиновников, требуя лекарств.

"Нас более 750 - пациентов, которым необходимы лекарства. Полные рецепты не выписываются. Требуем встречи с директором", - приводит слова участников пикета издание Universal

В знак протеста участники акции испачкали красной краской стену штаб-квартиры IMSS, а также некоторых чиновников, проходивших в этот момент по территории ведомства.

Несмотря на масштабность акции, генеральный директор института Зое Робледо не встретился с протестующими пациентами, которые угрожают и дальше блокировать центральную улицу города.

IMSS в ходе акции опубликовал пресс-релиз, в котором заверил, что все жалобы и требования пациентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке, и подчеркнул обеспечение выданных рецептов лучшими доступными лекарствами на 96,5% в прошлом месяце.