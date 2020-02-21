СК начал проверку после отравления детей в школе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 21 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку после отравления детей неизвестным веществом в школе в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее в минздраве Ставропольского края сообщили о том, что пятеро детей отравились неизвестным веществом, двое из них были госпитализированы. Медики зафиксировали у детей жалобы на головную боль, головокружение, отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии они не нуждались, состояние расценивалось как средне-тяжелое и удовлетворительное, сообщали в минздраве.
"Днем в пятницу трое подростков 2006 года рождения были доставлены в краевую детскую больницу из школы хутора Дёмино Шпаковского района в связи с их жалобами на недомогание. По данному факту начата доследственная проверка", - отметили в СК.
По результатам медицинского осмотра один подросток оставлен в больнице для обследования, остальные отпущены домой, добавили в ведомстве. Сейчас следователь проводит комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, уточняется в релизе.
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