СК начал проверку после отравления детей в школе на Ставрополье

Ранее в минздраве Ставропольского края сообщили о том, что пятеро детей отравились неизвестным веществом, двое из них были госпитализированы. Медики зафиксировали у детей жалобы на головную боль, головокружение, отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии они не нуждались, состояние расценивалось как средне-тяжелое и удовлетворительное, сообщали в минздраве.