Скорость распространения денге в Парагвае начала замедляться

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Скорость распространения денге в Парагвае, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за этого заболевания, постепенно начала замедляться, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Скорость распространения эпидемии денге в стране начала замедляться, число зарегистрированных случаев намного меньше, чем в январе", - говорится в сообщении. Кроме того, число обращений в больницы также снизилось.
На следующей неделе министерство планирует окончательно подтвердить эти наблюдения.
В этом году число подозрительных случаев превысило 106 тысяч. В 5766 случаях денге была подтверждена, 20 человек скончались.
Семнадцатого февраля парламент Парагвая одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге, сообщает палата депутатов.
22 января, 14:41Президент Парагвая заразился лихорадкой денге
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.