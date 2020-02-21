На Крым надвигается атлантический циклон с сильным ветром и дождями

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. МЧС Крыма предупредило о резком ухудшении погоды в понедельник и вторник в связи с приближением атлантического циклона, который принесет на полуостров дожди, сопровождаемые сильным ветром.

"В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 25-30 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что ухудшение погоды связано с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона 24 февраля и ночью 25 февраля.