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Туризм
2020-02-21T19:12+0300
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На Крым надвигается атлантический циклон с сильным ветром и дождями
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РИА Новости

На Крым надвигается атлантический циклон с сильным ветром и дождями

19:12 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛивневый дождь в Ялте
Ливневый дождь в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. МЧС Крыма предупредило о резком ухудшении погоды в понедельник и вторник в связи с приближением атлантического циклона, который принесет на полуостров дожди, сопровождаемые сильным ветром.
"В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 25-30 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС отметили, что ухудшение погоды связано с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона 24 февраля и ночью 25 февраля.
В ведомстве обратили внимание, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны затруднения в работе аэропорта и судоходстве в Черном и Азовском морях.
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