Богданов провел встречу с главой политического департамента ООП

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с генеральным директором политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анваром Абдельхади вопросы палестино-израильского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в регионе Ближнего Востока. Особое внимание уделялось развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы урегулирования сирийского кризиса, в том числе в контексте работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве", - отмечается в сообщении.
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Детально обсуждалось также положение дел на палестинском направлении, сообщили в МИД РФ. "При этом была подчеркнута безальтернативность двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе. Отмечалась важность скорейшего достижения палестинцами национального единства на политической платформе ООП", - подчеркнули в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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