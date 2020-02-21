Богданов провел встречу с главой политического департамента ООП

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в регионе Ближнего Востока. Особое внимание уделялось развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы урегулирования сирийского кризиса, в том числе в контексте работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве", - отмечается в сообщении.

Детально обсуждалось также положение дел на палестинском направлении, сообщили в МИД РФ. "При этом была подчеркнута безальтернативность двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе. Отмечалась важность скорейшего достижения палестинцами национального единства на политической платформе ООП", - подчеркнули в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века" . План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.