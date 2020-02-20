Экс-соратник Трампа Стоун получил больше трех лет за ложь конгрессу

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд приговорил Суд приговорил Роджера Стоуна , приятеля и экс-соратника президента США Дональда Трампа , к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.

Попутно судья Эми Берман Джексон раскритиковала Трампа и минюст за их подход к делу. Она согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. При этом судья назвала "неприемлемой" критику Трампа в адрес суда. Она также обвинила Стоуна в попытках угрожать суду.

Жюри присяжных признало Стоуна виновным в ноябре 2019 года по семи пунктам обвинений в даче ложных показаний конгрессу и попытках повлиять на свидетелей по делу. В результате Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых он был признан виновным. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более чем 40 месяцев. Также он должен будет оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие, а генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент мешает ему работать. Тем не менее, минюст отступил от изначальной рекомендации в 7-9 лет тюрьмы и просил приговорить Стоуна к 3-4 годам, что и сделала судья.

Присяжные сочли доказанным, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе двухлетнего расследования Мюллер подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" с помощью утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

"НЕ ПРОСТО БОЛТОВНЯ"

Cтоун прибыл в суд в стильном темном пальто, шляпе и солнечных очках. На нем был дорогой полосатый костюм с серым галстуком. Стоун держался спокойно.

На заседании судья Эми Берман Джексон выглядела раздраженной из-за скандала вокруг дела. Не упоминая Трампа или минюст, судья раскритиковала тех, кто "проснулся на прошлой неделе и убежден, что рекомендации по приговору жесткие". Судья также заявила, что имеет полное право приговорить Стоуна к тому сроку, который сочтет справедливым.

Прокуроры заявляли, что Стоун давил на свидетеля, актера-комика Рэнди Кредико, и даже угрожал ему смертью. Основным камнем преткновения на заседании было то, принимать ли за чистую монету угрозы Стоуна в адрес Кредико, который должен был быть посредником между Стоуном и WikiLeaks.

"Никакой угрозы не было", - заявил адвокат Стоуна Сет Гинзбург. Он напомнил реакцию самого Кредико: "Стоун просто обкурился, он лает, но не кусает".

Судья зачитала ругань Стоуна в адрес Кредико, включая непечатные выражения, слова "приготовься умереть" и обещания "отнять собаку" у свидетеля. Судья отметила, что свидетель "был очень привязан к своей собаке, которая жила у него 12 лет". Кредико также какое-то время жил у друзей и старался изменить внешность, поскольку опасался "друзей Стоуна", напомнила она.

"Защита заявляет, что это была просто дружеская болтовня, но вряд ли это так", - сказала Джексон.

Судья также заявила, что комитет конгресса был введен в заблуждение Стоуном и пришел к совершенно "неточным, неправильным, неполным" выводам по вопросу, важному для национальной безопасности.

Отдельно судья остановилась на конфронтации с подсудимым, которая продолжалась весь процесс. "Подзащитный продемонстрировал угрожающее поведение в отношении суда", - заявила Берман Джексон. Она напомнила, что в начале процесса Стоун разместил в Twitter ее фото в перекрестье прицела.

"Он в точности знал, что делает... сознательно раздувая общественное мнение против суда", - сказала Джексон. "Его поведение было направлено конкретно на то, чтобы воспрепятствовать процессу", - добавила она.

ЭХО СКАНДАЛА

Судья раскритиковала прокурора Джона Крэбба, который заменил четырех прокуроров, уволившихся в знак протеста из-за вмешательства в дело начальства прокуроров из минюста.

"Боюсь, что вы знаете меньше о деле и показаниях, видели меньше улик, чем практически любой человек в этом зале", - заявила судья прокурору. Она также подробно расспрашивала его, сам ли он писал новые рекомендации минюста и говорило ли ему вышестоящее начальство, что ему делать. Крэбб отказался отвечать на эти вопросы.

Прокурор также отказался рекомендовать конкретный срок непосредственно перед приговором. "Мы считаем, что... суд должен наложить наказание в виде значительного тюремного заключения", - сказал он.

Адвокат подсудимого Сет Гинзбург просил учесть, что Стоун — это не интернет-персона, а живой человек и прекрасный семьянин, который скоро станет дедушкой.

"Я прошу суд сделать шаг назад и оценивать дело не в гиперболизированных понятиях... а с более объективной точки зрения", - сказал адвокат. По его утверждению, у Стоуна "много заслуживающих восхищения качеств", а его семье придется сильно страдать, если он попадет в тюрьму. Рекомендации по приговору напоминают скорее о делах об ограблении, а не о воспрепятствовании правосудию, добавил он.

В конечном счете адвокат потребовал вообще не приговаривать Стоуна к тюремному заключению, несмотря на обвинительный приговор присяжных.

Сам Стоун от последнего слова отказался.

"ЭТО НЕ СМЕШНО"

Судья заявила, что Стоун сам виноват в том, что осужден, и отвергла его прошлые заявления о политическом преследовании. "Дело появилось не потому, что Роджера Стоуна преследовали его политические враги. Оно появилось потому, что Роджер Стоун, как это для него характерно, сам ввязался по уши в самую суть одного из наиболее значительных дел нашего времени", - сказала судья.

"Его преследуют не за первую поправку (к конституции США о свободе слова — ред.), поддержку кампании президента или его политики... не за то, что он поддерживает президента, как утверждают некоторые, а за то, что он покрывает президента", - сказала судья.

Она подчеркнула, что Стоуна не обвиняют в каком-либо "сговоре" с WikiLeaks и Россией. В то же время его поведение выходит за рамки простого продвижения "теорий заговора", ложь конгрессу — дело серьезное, добавила она.

Судья согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет выглядел бы "раздутым". Она не стала оценивать по максимуму предполагаемые угрозы Стоуна свидетелю.

Судья также обрушилась на "беспрецедентные действия министерства юстиции" и назвала "неприемлемыми" комментарии Трампа, который назвал процесс против Стоуна извращением правосудия и публично размышлял на тему возможного помилования Стоуна.

Судья раскритиковала личность Стоуна, который сам себя называет провокатором. По ее словам, подобные характеристики можно найти даже в письмах в поддержку подсудимого, которые приложила к делу сама защита. "Они называют его автором грязных трюков и политическим наемным убийцей - и это говорят люди, которые написали письма в его поддержку", - сказала Берман Джексон.

"Но я не сужу Роджера Стоуна как человека, это дело высших сил. Я сужу... только поведение, в котором его признали виновным присяжные", - добавила она.

Джексон дала понять, что всегдашнее поведение Стоуна "на грани фола" сослужило ему плохую службу в данном деле.

"В этом деле нет никаких шуток. Это было не смешно", - сказала судья.

Она также отвергла заявления о политическом характере дела. По ее словам, "возмущение и отвращение Стоуном должны быть шире партийных границ".

"Конечно, подсудимый имеет право говорить: "Ну и что, кому какая разница?" - сказала судья, передразнивая интонацию Стоуна. Но, по ее словам, конгрессу, прокурорам, присяжным и ей самой дело не безразлично.

Во время приговора Стоун стоял в окружении своих адвокатов. Он не выказывал каких-либо эмоций. После заседания Стоуна вывели из зала, чтобы препроводить в тюрьму.

Ожидается, что защита Стоуна подаст апелляцию на приговор.