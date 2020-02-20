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В Нальчике три человека пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Нальчике три человека пострадали в ДТП

18:38 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и иномарки в Нальчике, сообщили РИА Новости в МВД по Кабардино-Балкарии.
"Днем в четверг на пересечении улиц Инессы Арманд и Чернышевского в Нальчике произошло столкновение автомашин "Газель" и Mazda. По предварительным данным, в результате аварии в больницу с различными травмами были доставлены три пассажирки "Газели" - женщины 1956 и 1973 годов рождения, а также девушка 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, водитель иномарки не уступил дорогу пассажирской "Газели", совершавшей рейс по городскому маршруту №10.
По факту аварии проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)НальчикПроисшествия
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