В Нальчике три человека пострадали в ДТП

"Днем в четверг на пересечении улиц Инессы Арманд и Чернышевского в Нальчике произошло столкновение автомашин "Газель" и Mazda. По предварительным данным, в результате аварии в больницу с различными травмами были доставлены три пассажирки "Газели" - женщины 1956 и 1973 годов рождения, а также девушка 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства.