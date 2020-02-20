В иркутской школе выявили высокую концентрацию радона

ИРКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Деятельность школы в селе Столбово Иркутской области приостановили на 65 суток из-за высокой концентрации радона в воздухе, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Повышенная концентрация радона была выявлена в помещениях школы села Столбово Иркутского района во время плановой проверки сотрудниками Роспотребнадзора.
"Иркутский районный суд постановил признать МОУ ИРМО "Столбовская начальная общеобразовательная школа" виновным в совершении административного правонарушения… и назначить наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток", - говорится в сообщении.
Решение суда было исполнено судебными приставами. Учащиеся временно переведены в другие школы.
Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может присутствовать в воздухе внутри помещений, например, в жилых домах, школах и на предприятиях. Радон является второй по значимости причиной развития рака легких после курения.
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