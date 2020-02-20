В иркутской школе выявили высокую концентрацию радона

"Иркутский районный суд постановил признать МОУ ИРМО "Столбовская начальная общеобразовательная школа" виновным в совершении административного правонарушения… и назначить наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток", - говорится в сообщении.

Решение суда было исполнено судебными приставами. Учащиеся временно переведены в другие школы.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может присутствовать в воздухе внутри помещений, например, в жилых домах, школах и на предприятиях. Радон является второй по значимости причиной развития рака легких после курения.