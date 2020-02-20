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МСП Банк выдал кредит заводу по восстановлению магистральных труб
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РИА Новости

МСП Банк выдал кредит заводу по восстановлению магистральных труб

11:00 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку пермскому предприятию по восстановлению магистральных труб, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк предоставил Чусовскому заводу по восстановлению труб (ООО "ЧЗВТ") кредит на сумму 90 миллионов рублей на 3 года по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП. Полученные средства предприятие направит на закупку труб, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, спрос на услуги завода увеличивается, и предприятие активно развивается. В 2019 году был расширен цех, и в ближайшее время начнётся эксплуатация дополнительного оборудования. Как ожидается, финансовая поддержка МСП Банка даст заводу возможность оперативно загрузить новые производственные мощности и обеспечить заказчиков продукцией.
Основной областью деятельности ООО "ЧЗВТ" является выполнение работ по восстановлению (ремонту и изоляции) труб большого или среднего диаметра магистрального типа, широко применяемых в газопроводах. На заводе также изолируют трубы современными покрытиями для предприятий других сфер экономики.
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