МСП Банк выдал кредит заводу по восстановлению магистральных труб

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МСП Банк совместно с и. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку пермскому предприятию по восстановлению магистральных труб, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Банк предоставил Чусовскому заводу по восстановлению труб (ООО "ЧЗВТ") кредит на сумму 90 миллионов рублей на 3 года по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП. Полученные средства предприятие направит на закупку труб, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спрос на услуги завода увеличивается, и предприятие активно развивается. В 2019 году был расширен цех, и в ближайшее время начнётся эксплуатация дополнительного оборудования. Как ожидается, финансовая поддержка МСП Банка даст заводу возможность оперативно загрузить новые производственные мощности и обеспечить заказчиков продукцией.