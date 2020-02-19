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В ЯНАО более 15 грузовиков застряли на запрещенной для проезда трассе
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РИА Новости

В ЯНАО более 15 грузовиков застряли на запрещенной для проезда трассе

14:18 19.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюСитуация на дорогах Алтайского края. 24 января 2020
Ситуация на дорогах Алтайского края. 24 января 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Более 15 грузовых машин застряли в Ямало-Ненецком автономном округе на технологической трассе, запрещенной для проезда из-за метели, сообщает в среду администрация Пуровского района.
Затор образовался в 14 километрах от поселка Ханымей на участке технологического проезда вдоль железной дороги. Грузовики выехали на трассу во время сильного ветра со снегом, несмотря на то, что информация о неблагоприятных метеоусловиях и просьба воздержаться от поездок в указанном районе была размещена в СМИ и соцсетях, пояснили в администрации.
"Неблагоприятные метеоусловия стали причиной образования больших переметов, которые заблокировали на неофициальной трассе один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, занимающихся обслуживанием предприятий топливно-энергетического комплекса. В автомобилях находились 19 человек, женщин и детей среди них не было", - говорится в сообщении.
Спасатели направили к месту затора вездеход, при помощи которого эвакуировали двух человек, остальные от эвакуации отказались.
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"Переговорили с каждым водителем и пассажиром. Настоятельно рекомендовали эвакуироваться, но люди отказались. У многих с собой есть вода и еда, кому она была необходима - мы обеспечили доставку. Для разрешения ситуации приняты все возможные меры, работу по вызволению машин продолжаем", - приводятся в сообщении слова главы поселка Азата Мектепкалиева.
В администрации района отметили, что дорога не является официальным зимником, которые традиционно строят в северных регионах при отсутствии постоянной дороги. При этом, по информации муниципалитета, недалеко есть асфальтированная трасса, она длиннее технологического проезда, но безопасна и эксплуатируется в зимнее время.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Пуровский районОбщество
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