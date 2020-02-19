В ЯНАО более 15 грузовиков застряли на запрещенной для проезда трассе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Более 15 грузовых машин застряли в Более 15 грузовых машин застряли в Ямало-Ненецком автономном округе на технологической трассе, запрещенной для проезда из-за метели, сообщает в среду администрация Пуровского района.

Затор образовался в 14 километрах от поселка Ханымей на участке технологического проезда вдоль железной дороги. Грузовики выехали на трассу во время сильного ветра со снегом, несмотря на то, что информация о неблагоприятных метеоусловиях и просьба воздержаться от поездок в указанном районе была размещена в СМИ и соцсетях, пояснили в администрации.

"Неблагоприятные метеоусловия стали причиной образования больших переметов, которые заблокировали на неофициальной трассе один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, занимающихся обслуживанием предприятий топливно-энергетического комплекса. В автомобилях находились 19 человек, женщин и детей среди них не было", - говорится в сообщении.

Спасатели направили к месту затора вездеход, при помощи которого эвакуировали двух человек, остальные от эвакуации отказались.

"Переговорили с каждым водителем и пассажиром. Настоятельно рекомендовали эвакуироваться, но люди отказались. У многих с собой есть вода и еда, кому она была необходима - мы обеспечили доставку. Для разрешения ситуации приняты все возможные меры, работу по вызволению машин продолжаем", - приводятся в сообщении слова главы поселка Азата Мектепкалиева.