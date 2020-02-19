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Все поселки Калининградской области получили доступ в интернет
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РИА Новости

Все поселки Калининградской области получили доступ в интернет

12:04 19.02.2020
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / denisismagilov
Девушка за компьютером . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Все поселки Калининградской области с численностью жителей от 250 до 500 человек получили доступ в интернет по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", сообщили журналистам в калининградском филиале ПАО "Ростелеком" со ссылкой на директора филиала Алексея Семенова.
"Ростелеком" реализует программу по устранению цифрового неравенства в рамках десятилетнего государственного контракта с Федеральным агентством связи, заключенного в 2014 году. По проекту компания предоставляет жителям малых населенных пунктов бесплатный беспроводной доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. Подключиться к сети можно в радиусе до 100 метров от точки доступа.
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"Статистика говорит о том, что точки Wi-Fi в малых населенных пунктах пользуются спросом у жителей. Только в прошлом году зафиксированы 150 терабайт потребленного трафика, более чем в два раза выросло число активных пользователей, а количество зарегистрированных пользователей увеличилось в четыре раза. Таким образом, мы видим важный социальный эффект этого проекта", - сказал Семенов.
По данным компании, были организованы бесплатные точки коллективного доступа в интернет в 127 поселках региона с численностью жителей от 250 до 500 человек. Для этого специалисты "Ростелекома" проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи. Для подключения к интернету через точку доступа по проекту "Устранение цифрового неравенства" пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги".
В рамках программы по госконтракту с Федеральным агентством связи в целом по стране "Ростелеком" организует точки доступа в интернет в 13,6 тысячи малых населенных пунктов России, для чего строит более 200 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.
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РостелекомКалининградская областьТехнологииОбщество
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