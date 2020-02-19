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Совфед 26 февраля рассмотрит закон о школьном питании
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РИА Новости

Совфед 26 февраля рассмотрит закон о школьном питании

11:59 19.02.2020 (обновлено: 12:03 19.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой
Работница школьной столовой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совфед на заседании 26 февраля рассмотрит закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, сенаторы будут мониторить его исполнение в регионах, сказал РИА Новости в среду глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров.
Законопроект был внесен в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
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Позже президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
"На пленарном заседании Совета Федерации 26 февраля мы планируем рассмотреть закон о школьном питании, сенаторы намерены поддержать документ", - сказал Майоров. По словам главы комитета, своевременное принятие закона даст возможность обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. "Впервые в России введено бесплатное питание всех детей 1-4 классов в образовательных организациях", - сказал законодатель.
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Майоров подчеркнул, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался в комитете более трех лет в соответствии с поручением Совета Федерации. "Законопроект был подготовлен рабочей группой Совета Федерации и в дальнейшем, в соответствии с решением руководства палаты, совместная работа над ним продолжалась на площадке Государственной Думы. В закон вошли многие положения законопроекта, разработанного в Совете Федерации", - отметил сенатор.
Парламентарий также указал, что закон направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, в том числе при организации питания детей в образовательных организациях.
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"Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнул Майоров.
Он сообщил, что в целях подготовки к реализации норм закона комитетом направлены запросы в субъекты РФ о наличии в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения и качества продуктов для организации бесплатного горячего питания всех учеников начальной школы. "Этот вопрос мы планируем рассмотреть на заседании Совета законодателей 24 апреля", - сказал парламентарий.
Кроме того, в июле текущего года будет проведено совещание на тему "О мерах по повышению роли отечественного агропромышленного комплекса в обеспечении качественной пищевой продукцией в целях организации питания в образовательных организациях", добавил он. "Комитет продолжит работу по мониторингу реализации положений данного закона", - сказал Майоров.
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Алексей МайоровВалентина МатвиенкоГосдума РФВладимир ПутинРоссияСовет Федерации РФОбщество
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