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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-19T10:59+0300
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В автобусах Гуанчжоу ставят термометры с технологией распознавания лиц
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РИА Новости

В автобусах Гуанчжоу ставят термометры с технологией распознавания лиц

10:59 19.02.2020
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© AFP 2020 / Noel Celis Пассажиры автобуса в защитных масках, Китай
 Пассажиры автобуса в защитных масках, Китай
© AFP 2020 / Noel Celis
МОСКВА, 19 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В автобусах Гуанчжоу появились термометры с технологией распознавания лиц, которые способны измерить температуру тела за считанные секунды и выдать предупреждение при обнаружении проблемных данных.
Аппарат на входе сканирует лицо пассажира, фокусируясь на области его лба. Он может справиться с большим пассажиропотоком благодаря тому, что техника способна измерить температуру тела пассажира за одну секунду при максимальной скорости работы. Данные могут храниться для дальнейшего отслеживания информации об автомобилях, водителях и пассажирах при необходимости.
Устройства в тестовом режиме были установлены в автобусах на двух городских маршрутах. Как ожидается, их использование будет расширено на автобусы, курсирующие по основным маршрутам, и на их остановках в соответствии с потребностями профилактики эпидемии и борьбы с ней.
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Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоу
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