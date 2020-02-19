В автобусах Гуанчжоу ставят термометры с технологией распознавания лиц

Аппарат на входе сканирует лицо пассажира, фокусируясь на области его лба. Он может справиться с большим пассажиропотоком благодаря тому, что техника способна измерить температуру тела пассажира за одну секунду при максимальной скорости работы. Данные могут храниться для дальнейшего отслеживания информации об автомобилях, водителях и пассажирах при необходимости.

Устройства в тестовом режиме были установлены в автобусах на двух городских маршрутах. Как ожидается, их использование будет расширено на автобусы, курсирующие по основным маршрутам, и на их остановках в соответствии с потребностями профилактики эпидемии и борьбы с ней.