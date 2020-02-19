В Москве может быть побит температурный рекорд 95-летней давности

Метеоролог также отметила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

"Температурный режим остается аномально высоким, среднесуточная температура прогнозируется более чем на 10 градусов выше нормы. И вновь не исключено обновление рекорда максимальной температуры, который держится уже 95 лет, в 1925 году в нашем городе была зафиксирована температура плюс 3,7", - сказала Волосюк.