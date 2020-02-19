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В Москве может быть побит температурный рекорд 95-летней давности
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РИА Новости

В Москве может быть побит температурный рекорд 95-летней давности

08:22 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, возможно обновление рекорда 95-летней давности, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками, с небольшими дождями. В Москве в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 3-5 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 1-6",- сказала Волосюк.
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Метеоролог также отметила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
"Температурный режим остается аномально высоким, среднесуточная температура прогнозируется более чем на 10 градусов выше нормы. И вновь не исключено обновление рекорда максимальной температуры, который держится уже 95 лет, в 1925 году в нашем городе была зафиксирована температура плюс 3,7", - сказала Волосюк.
Роман Вильфанд
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Елена ВолосюкМоскваОбщество
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