В Москве частные клиники раздают листовки о профилактике коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Информационные листовки о том, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы защититься от коронавируса, появились в некоторых частных поликлиниках Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В одной из частных поликлиник на западе Москвы на стенде с информацией для пациентов появились листовки "профилактика коронавируса", в которых перечислены меры предосторожности в поездках, основные симптомы заболевания, а также меры, предпринимаемые в РФ для недопущения распространения инфекции.
В частности, в листовке говорится, что в связи с угрозой распространения нового коронавируса при планировании путешествия следует уточнить эпидемиологическую обстановку; пить только бутилированную воду, а есть только термически отработанную пищу; мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест.
Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса