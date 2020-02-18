В Москве частные клиники раздают листовки о профилактике коронавируса

В одной из частных поликлиник на западе Москвы на стенде с информацией для пациентов появились листовки "профилактика коронавируса", в которых перечислены меры предосторожности в поездках, основные симптомы заболевания, а также меры, предпринимаемые в РФ для недопущения распространения инфекции.

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.