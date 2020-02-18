В Москве начали распускаться почки вербы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почки вербы начали распускаться на юге Почки вербы начали распускаться на юге Москвы и на реке Химке благодаря теплой погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее синоптики неоднократно обращали внимание на то, что зима в этом году выдалась теплой, температурная аномалия составила около 10 градусов тепла выше нормы.

"На юге Москвы почки вербы уже начали распускаться. На реке Химке тоже почки вербы начали распускаться", - рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что есть так называемая "сумма эффективных (активных) температур" или сумма тепла, необходимого для развития для растений и некоторых животных - это сумма средних суточных температур воздуха за определенный период. Когда растение набирает такую сумму температур, то оно "просыпается".

"Например, цветение мать-и-мачехи начинается при сумме эффективных температур 77 градусов, у кислицы – 453 градуса. Поскольку сейчас температура воздуха удерживается выше климатической нормы, примерно, на 10 градусов (по данным синоптиков), то вероятность того, что вегетационный период начнется раньше обычного, велика", - сообщил представитель.