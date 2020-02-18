Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T18:52+0300
https://ria.ru/20200218/1564939253.html
Рябков провел встречу с послом Кубы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638927_0:220:3134:1983_1036x0_80_0_0_7c983af8f1ef9327329f8797af295289.jpg
РИА Новости

Рябков провел встречу с послом Кубы

18:52 18.02.2020
128
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Сергей Рябков
 Сергей Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Кубы в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем региональную и международную повестку, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - сообщили в МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
5 февраля, 17:21
Лавров раскритиковал санкции США против Кубы
В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встречался в Сантьяго-де-Куба с кубинским коллегой Бруно Родригесом и обсуждал вопросы глобальной и региональной повестки, а также наращивание взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической сферах.
500000
Обсудить 0
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковКубаГаванаРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин обсудил с президентом Болгарии актуальные вопросы сотрудничества
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак обсудил с главой саудовского минэнерго работу в рамках ОПЕК+
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп
Владимир Джабаров
Санкции США по Rosneft Trading можно обойти, считает Джабаров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Татарстан направит средства на оснащение школ искусств инструментами
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп призвал не прикрываться "нацбезопасностью" в торговле
Табличка на здании компании Роснефть
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Пользователи Twitter пожаловались на сбои
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
Лента новостейМолния