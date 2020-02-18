Рябков провел встречу с послом Кубы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Кубы в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем региональную и международную повестку, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - сообщили в МИД России.
5 февраля, 17:21Лавров раскритиковал санкции США против Кубы
В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встречался в Сантьяго-де-Куба с кубинским коллегой Бруно Родригесом и обсуждал вопросы глобальной и региональной повестки, а также наращивание взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической сферах.