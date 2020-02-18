Рябков провел встречу с послом Кубы

"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - сообщили в МИД России.

В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встречался в Сантьяго-де-Куба с кубинским коллегой Бруно Родригесом и обсуждал вопросы глобальной и региональной повестки, а также наращивание взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической сферах.