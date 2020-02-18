Лавров напомнил о важности национального диалога в Ливии

Лавров добавил, что в ходе переговоров стороны договорились "продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести в частности в обозримом будущем через несколько недель специальные консультации на эту тему".

Во вторник в Риме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы минобороны РФ Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.