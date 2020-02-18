Лавров напомнил о важности национального диалога в Ливии

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Урегулирование в Ливии возможно только через широкий национальный диалог, Россия будет побуждать стороны к этому, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог, обсудили пути реализации решений, которые были приняты в ходе Берлинской конференции в январе этого года. Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги. Ну и конечно необходимо безусловно уважать прерогативы Совета безопасности ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
Лавров добавил, что в ходе переговоров стороны договорились "продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести в частности в обозримом будущем через несколько недель специальные консультации на эту тему".
Во вторник в Риме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы минобороны РФ Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами в формате "2+2". Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад - в августе 2013 года.