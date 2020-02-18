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Леопарду Эльбрусу подберут невесту
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РИА Новости

Леопарду Эльбрусу подберут невесту

16:16 18.02.2020
172
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА. Леопарду Эльбрусу, которого привезли из Приморья, подберут невесту для создания потомства, самца включат в программу по воспроизводству животных, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".
Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Вчера, 12:27
Раненного в Приморье леопарда выпустили в карантинный вольер
"Восстановив этого зверя, мы включим его в программу по воспроизводству. И он будет участвовать в размножении такого дикого и редкого зверя, как дальневосточный леопард. Мы предоставим ему невесту и будем ждать потомство. Для нас это очень важно, так как животное пришло из природы, и это редкая кровь. Такая кровь нам нужна для сохранения генетической составляющей этого вида", - рассказала Акулова.
Она добавила, что полученное потомство будет потом передано в другие зоопарки мира.
По словам директора зоопарка, в природе всего 103 дальневосточных леопарда, включая котят. Животное находится на грани вымирания и занесено в Красную книгу.
Самолет спешит на помощь: отправка раненого леопарда в Москву
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

Сотрудники Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

Во время подготовки леопарда к транспортировке во Владивостоке. Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

Сотрудники аэропорта во время транспортировки дальневосточного леопарда Leo 131M на борт самолета во Владивостоке
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

Самолет авиакомпании Россия, на котором доставят спасенного дальневосточного леопарда Leo 131M в Москву на лечение, в аэропорту Владивостока
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Светлана АкуловаМосковский зоопаркПриморский крайОбщество
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