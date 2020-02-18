Леопарду Эльбрусу подберут невесту

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке. Архивное фото

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке

МОСКВА, 18 фев - РИА. Леопарду Эльбрусу, которого привезли из Леопарду Эльбрусу, которого привезли из Приморья , подберут невесту для создания потомства, самца включат в программу по воспроизводству животных, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".

"Восстановив этого зверя, мы включим его в программу по воспроизводству. И он будет участвовать в размножении такого дикого и редкого зверя, как дальневосточный леопард. Мы предоставим ему невесту и будем ждать потомство. Для нас это очень важно, так как животное пришло из природы, и это редкая кровь. Такая кровь нам нужна для сохранения генетической составляющей этого вида", - рассказала Акулова.

Она добавила, что полученное потомство будет потом передано в другие зоопарки мира.