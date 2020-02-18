СМИ: число пострадавших от неизвестного газа в Карачи выросло до 500

Как сообщил координатор департамента здравоохранения провинции Синд доктор Зафар Мехди, девять человек скончались в госпитале Зиауддина, еще по два человека – в гражданском госпитале и больнице Кутияна Мемо, один человек – в больнице Бурхани. По данным департамента, с жалобами на проблемы с дыханием в больницы обратились около 500 человек.
Ранее сообщалось, что утечка газа могла произойти при разгрузке химических веществ с грузового судна. Проверяются версии об образовании сероводорода в канализационной системе порта и появлении неизвестного газа при разгрузке судна с грузом сои или аналогичным веществом.
Министр информации провинции Синдх Насир Шах сообщил на пресс-конференции во вторник днем, что власти еще не установили, какой именно газ распространяется в районе порта Карачи.
"Прямо сейчас мы не можем окончательно сказать, что это. Мы думали, что будут результаты, поэтому и созвали эту пресс-конференцию. Добраться до корней проблемы стало большой проблемой", - сказал Шах.
Он добавил, что представители университета Карачи и подразделения химзащиты ВМФ Пакистана привлечены к расследованию причин утечки газа. Шах отметил, что утечка не распространяется за пределы района Кеамари, где расположен порт.