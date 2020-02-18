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Мэр Тернополя попросил не размещать вывезенных из Китая в "Медоборах"
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РИА Новости

Мэр Тернополя попросил не размещать вывезенных из Китая в "Медоборах"

16:07 18.02.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал просит главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля и председателя областного совета Виктора Овчарука не допустить размещения людей, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса, в местном санатории "Медоборы".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал украинских политиков за призывы к гражданам не допустить эвакуации и размещения на карантин граждан, эвакуированных из КНР из-за вспышки коронавируса. Он пообещал привезти эвакуированных украинцев в особняки политиков, если те будут мешать их возвращению.
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"Я обращаюсь к главам Тернопольской ОГА и областного совета и прошу принять меры по предотвращению размещения людей, эвакуированных из Китая, в ОДО "Санаторий Медоборы", - написал Надал во вторник на своей странице в Facebook.
По его словам, инфекционные отделения городских лечебных учреждений не в состоянии принять такое число людей, которые, возможно, инфицированы коронавирусом. Надал также отметил, что в Тернопольской области нет областной инфекционной больницы, власти не выделяли средства для обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, в больницах отсутствует надлежащая вентиляция и канализация.
При этом, по данным главного областного управления Нацполиции Украины, на подъезде к селу Конопкивка рядом с Микулинцами, где расположен санаторий, около 15 местных жителей обустроили блокпост и дежурят на месте. "Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка", - цитирует полицию агентство УНИАН.
Кроме того, в селе Микулинцы во вторник состоялся митинг против размещения эвакуированных из КНР граждан в местном санатории,в нем приняли участие около 300 человек.
Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаМинздрав УкраиныТернопольВОЗВладимир ЗеленскийТернопольская областьКитайВ мире
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