Мэр Тернополя попросил не размещать вывезенных из Китая в "Медоборах"

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал просит главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля и председателя областного совета Виктора Овчарука не допустить размещения людей, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса , в местном санатории "Медоборы".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал украинских политиков за призывы к гражданам не допустить эвакуации и размещения на карантин граждан, эвакуированных из КНР из-за вспышки коронавируса. Он пообещал привезти эвакуированных украинцев в особняки политиков, если те будут мешать их возвращению.

"Я обращаюсь к главам Тернопольской ОГА и областного совета и прошу принять меры по предотвращению размещения людей, эвакуированных из Китая, в ОДО "Санаторий Медоборы", - написал Надал во вторник на своей странице в Facebook

По его словам, инфекционные отделения городских лечебных учреждений не в состоянии принять такое число людей, которые, возможно, инфицированы коронавирусом. Надал также отметил, что в Тернопольской области нет областной инфекционной больницы, власти не выделяли средства для обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, в больницах отсутствует надлежащая вентиляция и канализация.

При этом, по данным главного областного управления Нацполиции Украины, на подъезде к селу Конопкивка рядом с Микулинцами, где расположен санаторий, около 15 местных жителей обустроили блокпост и дежурят на месте. "Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка", - цитирует полицию агентство УНИАН

Кроме того, в селе Микулинцы во вторник состоялся митинг против размещения эвакуированных из КНР граждан в местном санатории,в нем приняли участие около 300 человек.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней.