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Новости Подмосковья
2020-02-18T18:30+0300
https://ria.ru/20200218/1564929858.html
Московская область окажет соцпомощь пострадавшей семье в Селятино
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РИА Новости

Московская область окажет соцпомощь пострадавшей семье в Селятино

16:06 18.02.2020 (обновлено: 18:30 18.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ситуация с детьми, оставшимися без родителей после трагедии в подмосковном Селятино, взята на контроль органами опеки и социальных служб по поручению губернатора Московской области, сообщает Управление опеки и попечительства городского округа Наро-Фоминск.
"В настоящий момент в отношении детей установлена опека со стороны бабушки. С детьми работают психологи, в случае необходимости есть возможность временно разместить детей в стационаре. Семье будет оказана социальная помощь в размере 78 тысяч рублей. Дополнительно на содержание детей назначены денежные средства в размере 28,5 тысяч рублей в феврале, с марта 64 тысячи рублей ежемесячно", - говорится в сообщении.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с представителями министерства образования Московской области встретился в Селятино с членами семьи, в которой произошла трагедия.
"Ситуация с оставшимися без родителей детьми под контролем. Муниципалитет взял все расходы по похоронам на себя. Также с представителем семьи прорабатывается вопрос предоставления жилья",- привели слова Шамнэ в пресс-службе облправительства. Он предложил бабушке ребят, которая является опекуном, варианты 3-х комнатных квартир с ремонтом. Заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева также сообщила, что все несовершеннолетние дети по достижении 18 лет получат собственное жилье.
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Как ранее сообщил представитель ГСУ СК России, 16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями. По предварительным данным следствия, между супругами произошёл конфликт на почве бракоразводного процесса. В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге, а затем покончил с собой.
Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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