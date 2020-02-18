Заседание дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

В рамках дискуссионного клуба "Валдай" начала работу сессия "Сценарии будущего". Заседание проходит в рамках традиционной двухдневной Ближневосточной конференции.
Участники дискуссии затронут все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах.
В работе сессии участвуют 30 иностранных и 20 российских экспертов. Среди них — заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, генсек Палестинского фронта народной борьбы Ахмад Мадждалани, директор политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади, старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи, депутат парламента Ливана Амаль Абу Зейд.
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