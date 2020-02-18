Заседание дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

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В рамках дискуссионного клуба "Валдай" начала работу сессия "Сценарии будущего". Заседание проходит в рамках традиционной двухдневной Ближневосточной конференции.

Участники дискуссии затронут все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах.