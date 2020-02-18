Глава ФНПР высказался против отмены наказания за невыплату зарплаты

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что он категорически против отмены наказания за невыплату зарплаты и, если такой законопроект поступит на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ФНПР выскажется против.
Ранее газета РБК сообщила, что рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях, в том числе по отмене статьи Уголовного кодекса "Невыплата зарплаты".
"Категорически против. Это неправильно, потому что невыплата зарплаты, если посмотреть с другой стороны, это кража. За кражу есть уголовная ответственность? Почему не должно быть уголовной ответственности за невыплату зарплаты?... Уголовную ответственность надо оставлять, чтобы это было предостережением", - сказал Шмаков РИА Новости, комментируя это предложение.
Он добавил, что, если такой проект поступит на рассмотрение в РТК, ФНПР выступит против.