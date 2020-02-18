Глава ФНПР высказался против отмены наказания за невыплату зарплаты

"Категорически против. Это неправильно, потому что невыплата зарплаты, если посмотреть с другой стороны, это кража. За кражу есть уголовная ответственность? Почему не должно быть уголовной ответственности за невыплату зарплаты?... Уголовную ответственность надо оставлять, чтобы это было предостережением", - сказал Шмаков РИА Новости, комментируя это предложение.