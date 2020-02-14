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Мединский: место для статуи Александра III должны выбрать петербуржцы
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РИА Новости

Мединский: место для статуи Александра III должны выбрать петербуржцы

21:27 14.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевВладимир Мединский
Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Мединский. Архивное фото
C.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос о выборе места расположения в Санкт-Петербурге знаменитой конной статуи императору Александру III должен решаться только самими горожанами, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он выступил в пятницу в Санкт-Петербургском государственном институте культуры с лекцией о жизни Александра III. Мединский подробно рассказал о судьбе проектов двух памятников Александру III работы Паоло Трубецкого.
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Скульптор по заказу Николая II и членов царской семьи создал конную статую Александра III. В 1909 году памятник был установлен на Знаменской площади (сейчас площадь Восстания) у Николаевского вокзала (Московский вокзал), а в 1937 году демонтирован и долгое время находился на территории Русского музея. С 1994 года он находится во дворике Мраморного дворца (филиала Русского музея).
Второй памятник работы Трубецкого изображал императора сидящим на троне. Этот проект в свое время не был реализован. Тем не менее, он сейчас воплощается в жизнь силами Российского военно-исторического и Российского исторического обществ, и новый памятник планируется установить в Гатчине в нынешнем году, когда отмечается 175-летие со дня рождения Александра III.
На вопросы аудитории, какую из точек зрения о необходимом местоположении конной статуи Александра III Мединский поддерживает, помощник президента ответил, что на сей счет есть разные точки зрения. "Но это должны решать сами петербуржцы", - пояснил помощник президента.
По словам Мединского, этот монумент является важной достопримечательностью Санкт-Петербурга, связанной с историей города, "и для его размещения должно быть найдено достойное место".
"Мы бы вернули образ человека, который многое сделал для нашей страны. Да он был неоднозначен, противоречив. Но он искренне, по-настоящему любил свою страну, свою столицу, а самое главное – свой народ", - отметил Мединский.
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Владимир МединскийРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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