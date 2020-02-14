Мединский: место для статуи Александра III должны выбрать петербуржцы

C.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос о выборе места расположения в Вопрос о выборе места расположения в Санкт-Петербурге знаменитой конной статуи императору Александру III должен решаться только самими горожанами, заявил помощник президента России Владимир Мединский

Он выступил в пятницу в Санкт-Петербургском государственном институте культуры с лекцией о жизни Александра III. Мединский подробно рассказал о судьбе проектов двух памятников Александру III работы Паоло Трубецкого.

Скульптор по заказу Николая II и членов царской семьи создал конную статую Александра III. В 1909 году памятник был установлен на Знаменской площади (сейчас площадь Восстания) у Николаевского вокзала (Московский вокзал), а в 1937 году демонтирован и долгое время находился на территории Русского музея. С 1994 года он находится во дворике Мраморного дворца (филиала Русского музея).

Второй памятник работы Трубецкого изображал императора сидящим на троне. Этот проект в свое время не был реализован. Тем не менее, он сейчас воплощается в жизнь силами Российского военно-исторического и Российского исторического обществ, и новый памятник планируется установить в Гатчине в нынешнем году, когда отмечается 175-летие со дня рождения Александра III.

На вопросы аудитории, какую из точек зрения о необходимом местоположении конной статуи Александра III Мединский поддерживает, помощник президента ответил, что на сей счет есть разные точки зрения. "Но это должны решать сами петербуржцы", - пояснил помощник президента.

По словам Мединского, этот монумент является важной достопримечательностью Санкт-Петербурга, связанной с историей города, "и для его размещения должно быть найдено достойное место".