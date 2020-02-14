На серой ветке московского метро восстановили движение после ЧП

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает московский метрополитен в Twitter.
Ранее столичный метрополитен сообщал, что на северном участке серой линии из-за пассажира, упавшего на пути, нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
"Движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.