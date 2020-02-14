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На серой ветке московского метро восстановили движение после ЧП
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РИА Новости

На серой ветке московского метро восстановили движение после ЧП

17:41 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтанция Чеховская Московского метрополитена
Станция Чеховская Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Станция Чеховская Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает московский метрополитен в Twitter.
Ранее столичный метрополитен сообщал, что на северном участке серой линии из-за пассажира, упавшего на пути, нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
"Движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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