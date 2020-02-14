Эксперт рассказал о целесообразности индексации пенсий

"В условиях галопирующей инфляции действительно возникает необходимость индексировать пенсии несколько раз в году, чтобы компенсировать обесценение выплат", - сказал он.

"Индексация по инфляции – это некая минимальная гарантия. По факту, в связи с повышением пенсионного возраста до 2024 года предусмотрена, с моей точки зрения, достаточно высокая индексация. Она практически на 3%, уже чуть больше, опережает инфляцию", - добавил Горлин.