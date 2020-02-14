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2020-02-14T15:56+0300
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Эксперт рассказал о целесообразности индексации пенсий
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РИА Новости

Эксперт рассказал о целесообразности индексации пенсий

15:56 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Индексация пенсий несколько раз в год целесообразна лишь при высокой инфляции, но размер индексации должен быть увязан не только с ней, но и с возможностями пенсионной системы, рассказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
"В условиях галопирующей инфляции действительно возникает необходимость индексировать пенсии несколько раз в году, чтобы компенсировать обесценение выплат", - сказал он.
По словам Горлина, при инфляции, например, в несколько десятков процентов встает вопрос о ежеквартальной индексации, такая практика была и в России. Если же инфляция низкая, как в последние годы, то смысла в том, чтобы делать индексацию несколько раз, нет. Он уточнил, что здесь имеет значение не число индексаций за год, а ее размер, который должен быть увязан с инфляцией и возможностями пенсионной системы, наличием ресурсов.
"Индексация по инфляции – это некая минимальная гарантия. По факту, в связи с повышением пенсионного возраста до 2024 года предусмотрена, с моей точки зрения, достаточно высокая индексация. Она практически на 3%, уже чуть больше, опережает инфляцию", - добавил Горлин.
Лев Лещенко
Вчера, 01:59
Лещенко назвал размер своей пенсии
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияОбщество
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