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Минтруд подготовил проект об оказании правовой помощи беременным
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РИА Новости

Минтруд подготовил проект об оказании правовой помощи беременным

15:27 14.02.2020
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© Fotolia / Tyler OlsonБеременная женщина в кафе
Беременная женщина в кафе
© Fotolia / Tyler Olson
Беременная женщина в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о порядке оказания беременным женщинам правовой, психологической и медико-социальной помощи, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту совместного приказа Минтруда и Минздрава, для оказания беременным услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи в медорганизациях должны быть созданы специальные кабинеты и Центры медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Если организация не может предоставить такие услуги, уточняется в проекте, она должна содействовать беременной в их получении. Рассказать беременной женщине о праве на консультацию юриста, психолога или психотерапевта а также специалиста по соцработе должны при первичном обращении.
В проекте отмечается, что юрист может рассказать женщине о положенных ей мерах соцподдержки, гарантиях и компенсациях, а также порядке обращения в суд для защиты нарушенных прав. С согласия женщины юрист также может принять меры по защите ее интересов в случае физического или сексуального насилия.
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Психологическая помощь оказывается в том числе женщинам, которые хотят отказаться от рождения ребенка, испытывают страх и тревогу перед родами, перенесли сильный стресс, а также женщинам, у которых беременность протекает тяжело. Такой специалист поможет беременной подготовиться к рождению ребенка, а также занимается профилактикой суицида и отказа от новорожденных.
Специалист по медико-социальной помощи поможет женщине укрепить здоровье в период беременности проконсультирует ее по вопросам предоставления социальной помощи, а также решению жилищных и социально-бытовых проблем.
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