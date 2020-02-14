Минтруд подготовил проект об оказании правовой помощи беременным

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о порядке оказания беременным женщинам правовой, психологической и медико-социальной помощи, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту совместного приказа Минтруда и Минздрава , для оказания беременным услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи в медорганизациях должны быть созданы специальные кабинеты и Центры медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Если организация не может предоставить такие услуги, уточняется в проекте, она должна содействовать беременной в их получении. Рассказать беременной женщине о праве на консультацию юриста, психолога или психотерапевта а также специалиста по соцработе должны при первичном обращении.

В проекте отмечается, что юрист может рассказать женщине о положенных ей мерах соцподдержки, гарантиях и компенсациях, а также порядке обращения в суд для защиты нарушенных прав. С согласия женщины юрист также может принять меры по защите ее интересов в случае физического или сексуального насилия.

Психологическая помощь оказывается в том числе женщинам, которые хотят отказаться от рождения ребенка, испытывают страх и тревогу перед родами, перенесли сильный стресс, а также женщинам, у которых беременность протекает тяжело. Такой специалист поможет беременной подготовиться к рождению ребенка, а также занимается профилактикой суицида и отказа от новорожденных.