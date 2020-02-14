Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T15:09+0300
https://ria.ru/20200214/1564784704.html
Росздравнадзор представит идеи по мониторингу лекарств до 25 февраля
https://cdn24.img.ria.ru/images/153266/39/1532663957_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_2540a486906052e9cce14532876a70e4.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор представит идеи по мониторингу лекарств до 25 февраля

15:09 14.02.2020
269
© РИА Новости / Игорь ЗарембоОпасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
Опасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить до 25 февраля в правительство предложения по передаче Росздравнадзору обязанности мониторинга ассортимента лекарств.
Соответствующий перечень решений и поручений по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи приводит пресс-служба кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Вчера, 14:57
Росздравнадзор проведет анализ российских лекарств для онкобольных
"Росздравнадзору представить в правительство РФ предложения в части возложения на Росздравнадзор полномочий по мониторингу ассортимента и объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и их соответствия имеющейся потребности", - говорится в поручении.
Срок выполнения - до 25 февраля.
310511
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Минздраву поручили предложить изменения законов об онкопрепаратах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Росздравнадзор проведет анализ российских лекарств для онкобольных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова предложила сравнить отечественные онкопрепараты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил составить список онкопрепаратов, закупаемых на торгах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарствами
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Из Китая в Благовещенск по временному коридору вернулись шесть человек
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин назвал страну производства не главным в лекарствах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности
Фармацевт в аптеке
Мишустин поручил контролировать ситуацию с лекарствами для онкобольных
Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 14 февраля 2020
На совещании Совбеза обсудили ситуацию в Идлибе и тему коронавируса
Юрий Дудь во время интервью
Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему распространения ВИЧ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили ситуацию с производством российских лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния