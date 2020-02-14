Росздравнадзор представит идеи по мониторингу лекарств до 25 февраля

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить до 25 февраля в правительство предложения по передаче Росздравнадзору обязанности мониторинга ассортимента лекарств.
Соответствующий перечень решений и поручений по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи приводит пресс-служба кабмина.
"Росздравнадзору представить в правительство РФ предложения в части возложения на Росздравнадзор полномочий по мониторингу ассортимента и объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и их соответствия имеющейся потребности", - говорится в поручении.
Срок выполнения - до 25 февраля.