Росздравнадзор представит идеи по мониторингу лекарств до 25 февраля

"Росздравнадзору представить в правительство РФ предложения в части возложения на Росздравнадзор полномочий по мониторингу ассортимента и объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и их соответствия имеющейся потребности", - говорится в поручении.