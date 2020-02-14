Руденко обсудил с послом США в Москве ситуацию на Украине

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил ситуацию на Украине с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщает МИД РФ.
"Четырнадцатого февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко принял нового посла США в России Дж. Салливана. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения