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Руденко обсудил с послом США в Москве ситуацию на Украине
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РИА Новости

Руденко обсудил с послом США в Москве ситуацию на Украине

12:35 14.02.2020
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил ситуацию на Украине с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщает МИД РФ.
"Четырнадцатого февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко принял нового посла США в России Дж. Салливана. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация на УкраинеДжон СалливанАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАУкраинаВ мире
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