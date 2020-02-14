В Госдуму внесут предложение по проведению голосования по Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предложение по порядку проведения общероссийского голосования по поправке в Предложение по порядку проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ будет внесено в Госдуму в ближайшее время, оно будет включено в текст законопроекта о поправке в конституцию ко второму чтению в Госдуме, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Текст готов и в ближайшее время будет внесён в Госдуму, это будет поправка к закону президентскому (о поправке в Конституцию). Вторая статья закона будет дополнена всей этой процедурой, там будет описан весь порядок проведения общероссийского голосования", - сказал Клишас на совещании в Совфеде.

Он отметил, что изначально законопроект о принятии поправки в конституцию не включал в себя иные предложения, связанные с проведением общероссийского голосования.

"Проведение этого голосования - это требование президента, он определил, что окончательное решение по поводу поправок будут принимать граждане. Поэтому во второй части закона будет прописано, что это голосование является обязательным для вступления поправок в силу, что в зависимости от результата этого голосования поправки вступают в силу. И вот именно тогда президент издаёт специальный акт, котором включаются эти поправки в Конституцию", - сказал сенатор.