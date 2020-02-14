Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:02+0300
https://ria.ru/20200214/1564729278.html
В Госдуму внесут предложение по проведению голосования по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1036x0_80_0_0_8de403d4bc998123faf6550d072e843b.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесут предложение по проведению голосования по Конституции

11:02 14.02.2020
422
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предложение по порядку проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ будет внесено в Госдуму в ближайшее время, оно будет включено в текст законопроекта о поправке в конституцию ко второму чтению в Госдуме, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Текст готов и в ближайшее время будет внесён в Госдуму, это будет поправка к закону президентскому (о поправке в Конституцию). Вторая статья закона будет дополнена всей этой процедурой, там будет описан весь порядок проведения общероссийского голосования", - сказал Клишас на совещании в Совфеде.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
13 февраля, 20:31
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
Он отметил, что изначально законопроект о принятии поправки в конституцию не включал в себя иные предложения, связанные с проведением общероссийского голосования.
"Проведение этого голосования - это требование президента, он определил, что окончательное решение по поводу поправок будут принимать граждане. Поэтому во второй части закона будет прописано, что это голосование является обязательным для вступления поправок в силу, что в зависимости от результата этого голосования поправки вступают в силу. И вот именно тогда президент издаёт специальный акт, котором включаются эти поправки в Конституцию", - сказал сенатор.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Вчера, 10:16
В СПЧ отметили важность упоминания гражданского общества в Конституции
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
3001011
Обсудить 2
Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции
Алексей Шапошников
Спикер Мосгордумы оценил проект поправок в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ отметили важность упоминания гражданского общества в Конституции
Алексей Гордеев
ЦИК передал Гордееву мандат досрочно сложившего полномочия Кулика
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин поручил выделить средства ЦИК на голосование по Конституции
Андрей Клишас
Клишас рассказал о выходном для голосования по поправкам в Конституцию
Банкомат
Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о задачах группы по поправке в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния